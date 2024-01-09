Двух бывших сотрудников «Водоканала» потребовали вернуть 3 млн рублей взяток

Деньги они получили более 5 лет назад. С двух бывших сотрудников ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Романа Захлебаева и Александра Самченко, а также их сообщников Александра Цукуры и Константина Душко потребовали взыскать более 2,8 млн рублей, полученных в качестве взяток.