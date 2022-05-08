15 знаковых самолетов Второй мировой: стальные птицы

Как-то раз на сайте мы проводили приуроченный к юбилею Победы конкурс «Воздушный парад», где читателям предлагалось угадать названия некоторых из самых известных самолетов Второй мировой вoйны по их силуэтам.
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