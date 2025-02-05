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Почему Си Цзиньпин не хочет звонить Дональду Трампу. Комментарий Георгия Бовта

Почему Си Цзиньпин не хочет звонить Дональду Трампу. Комментарий Георгия Бовта

Основной темой разговора должны были стать пошлины, введенные США, и ответные меры Китая. Кто из них пострадает больше в краткосрочной и среднесрочной перспективе и остались ли точки экономического соприкосновения, разбирался Георгий БовтПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР не стали проводить телефонный разговор, который ранее был анонсирован старшим советником президента США по вопросам торговли Питером Наварро.

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