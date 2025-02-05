Почему Си Цзиньпин не хочет звонить Дональду Трампу. Комментарий Георгия Бовта

Основной темой разговора должны были стать пошлины, введенные США, и ответные меры Китая. Кто из них пострадает больше в краткосрочной и среднесрочной перспективе и остались ли точки экономического соприкосновения, разбирался Георгий БовтПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР не стали проводить телефонный разговор, который ранее был анонсирован старшим советником президента США по вопросам торговли Питером Наварро.
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