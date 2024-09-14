Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Киеве приуныли: Проукраинские заявления Эрдогана Путину безразличны

В Киеве приуныли: Проукраинские заявления Эрдогана Путину безразличны

Риторика президента Турции Реджепа Эрдогана в поддержку Киева представляют собой ни к чему не обязывающие заявления, потому что в Москве прекрасно понимают – турки не вторгнуться в Крым, а вот турецкий бизнес продолжит сотрудничать с российским».

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Комментарии
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Игорь Ткачук
Тест &quot;Найди в статье лишний мягкий знак&quot; -будешь молодцом.
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15 час.
HotRS
В ленте три статьи на эту тему и все с лишним Ь.  Наверно все учились у одного учителя русского языка. Или вообще  не учились, а списывали.
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12 час.
Надежда
Ну, у этого ведущего и фамилия соответствующая-порников...☺️
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12 час.

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