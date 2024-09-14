В Киеве приуныли: Проукраинские заявления Эрдогана Путину безразличны

Риторика президента Турции Реджепа Эрдогана в поддержку Киева представляют собой ни к чему не обязывающие заявления, потому что в Москве прекрасно понимают – турки не вторгнуться в Крым, а вот турецкий бизнес продолжит сотрудничать с российским».