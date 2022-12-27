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Дмитрий Шевченко лишен казахстанского гражданства из-за наличия паспорта России

Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко лишен казахстанского гражданства. Это произошло в начале декабря, об этом сообщает Шайба.

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