Страна и люди

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Смерть американского Кащея — в яйце у Зеленского

Смерть американского Кащея — в яйце у Зеленского

Украина может погубить США, если те увлекутся сверх меры ослаблением России Дмитрий Родионов На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Александр Перенджиев   Всеволод Шимов   Дмитрий Ежов США пора начать игнорировать интересы президента Украины Владимира Зеленского, поскольку они рискуют своим существованием из-за конфликта, в который они влезли далеко от своих границ, пишет в статье для сайта 19fortyfive подполковник армии США Дэниэл Дэвис.

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