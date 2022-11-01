Смерть американского Кащея — в яйце у Зеленского

Украина может погубить США, если те увлекутся сверх меры ослаблением России Дмитрий Родионов На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Александр Перенджиев Всеволод Шимов Дмитрий Ежов США пора начать игнорировать интересы президента Украины Владимира Зеленского, поскольку они рискуют своим существованием из-за конфликта, в который они влезли далеко от своих границ, пишет в статье для сайта 19fortyfive подполковник армии США Дэниэл Дэвис.