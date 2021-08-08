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    Чет не понял. За какой год эта новость? Вроде до сентября еще недели 3Оперштаб сообщил ...

Российская сборная заняла пятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио

Российская сборная заняла пятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио

Российская сборная заняла пятое место в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Об этом стало известно после того, как британка Лорен Прайс победила в финале боксерского турнира в весовой категории до 75 кг.

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