Загадочные узоры на поверхности Луны могут быть связаны с магматической активностью

«Лунные завихрения», наблюдаемые на Луне, демонстрируют спиральный узор, созданный намагниченными валунами, которые отклоняют или перенаправляют частицы солнечного ветра, которые постоянно бомбардируют Луну.
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