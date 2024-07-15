Рынок парфюмерии в Китае в 2024 году: китайские или зарубежные ароматы?

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Рынок парфюмерии в Китае в 2024 году привлекает внимание как иностранных брендов, так и тех, кто осуществляет закупки парфюмерной продукции! Как иностранные бренды используют цифровой маркетинг для продажи парфюмерии в Китае.