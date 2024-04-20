Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и соотечественником Александром Усиком.