Держсекретар США Ентоні Блінкен (архівне фото) США засуджують страту 4 супротивників режиму військовою хунтою в Бірмі За даними Держдепу США після військового перевороту в лютому 2021 року, там було вбито понад 2100 осіб і понад 700000 стали біженцями B Понеділок Держсекретар США Ентоні Блін зі спеціальною заявою, засудивши страту чотирьох демократичних активістів та противників […] Сообщение США засуджують страту 4 супротивників режиму військовою хунтою у Бірмі появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.