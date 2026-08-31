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Контрафронт

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Соединенные Штаты Америки: одна жертва и нападавший были убиты, а еще одна жертва была ранена на...

Соединенные Штаты Америки: одна жертва и нападавший были убиты, а еще одна жертва была ранена на Таймс-сквер в районе Манхэттена, Нью-Йорк (Нью-Йорк), ранним вечером в результате нападения с ножом, после которого полиция застрелила нападавшего.

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