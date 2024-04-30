Эксперт назвал две причины вероятного ухода Макса Ферстаппена в Mercedes

Эксперт назвал две причины вероятного ухода Макса Ферстаппена в MercedesGetty Images / Red Bull Content PoolНидерландский гонщик и эксперт Том Коронель считает, что Макс Ферстаппен с огромной долей вероятности станет пилотом Mercedes к 2026 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии