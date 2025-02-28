Дело о многомиллионной взятке в Карелии передали в суд

Бывшую замдиректора санатория «Марциальные воды» обвиняют в посредничестве во взяткефото: pixabay.com Прокурор Карелии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, связанному с посредничеством во взяточничестве в особо крупном размере.
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