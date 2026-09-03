«ПСЖ» Сафонова провалил старт сезона из-за неожиданной слабости: она преследует клуб второй сезон подряд

11-е место в чемпионате!«ПСЖ» слабо вкатился в сезон. После победы над «Астон Виллой» (2:1) в Суперкубке Европы команда Луиса Энрике выдала серию из трех матчей без побед — сначала уступили «Лансу» в Суперкубке Франции (0:1), а следом разделили очки с «Ренном» и «Лиллем» (по 2:2) в чемпионате.