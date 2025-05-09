Как работающим пенсионерам увеличить пенсию: в Госдуме назвали малоизвестный способ

В Госдуме назвали неочевидный способ, как пенсионерам увеличить выплаты до 40%.Депутат Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала малоизвестный способ, как увеличить размер страховых выплат по старости.