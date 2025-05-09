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Как работающим пенсионерам увеличить пенсию: в Госдуме назвали малоизвестный способ

Как работающим пенсионерам увеличить пенсию: в Госдуме назвали малоизвестный способ

В Госдуме назвали неочевидный способ, как пенсионерам увеличить выплаты до 40%.Депутат Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала малоизвестный способ, как увеличить размер страховых выплат по старости.

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