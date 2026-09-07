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В России меняют правила допуска к донорству крови

В России меняют правила допуска к донорству крови

Лимит на количество донаций убирают, но усиливают медицинские требования С 1 января 2027 года в России вступят в силу обновленные правила допуска к донорству крови и ее компонентов.

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