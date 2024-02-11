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Армейцы проведут первый матч на «СКА Арене» в «классической» форме

В этой форме команда одерживала победу в Кубке Гагарина. Главный тренер армейцев Роман Ротенберг объявил, что первый матч на новой «СКА Арене» команда проведёт в форме, в которой одерживала победу в Кубке Гагарина.

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