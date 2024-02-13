Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах

Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах. Так, министерство иностранных дел Азербайджана вечером 12 февраля сообщило, что в ходе очередной военной провокации Вооруженных сил (ВС) Армении получил ранения военнослужащий госпогранслужбы Азербайджана.
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