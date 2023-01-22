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Названы шесть самых странных для иностранцев блюд русской кухни

Названы шесть самых странных для иностранцев блюд русской кухни

Многих иностранцев часто отталкивают популярные блюда русской кухни из-за внешнего вида. Составлен список самой непритягательной еды, которую граждане РФ просто обожают.

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