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Эквадор отменил свое решение о поставке старой российской техники США

Эквадор отменил свое решение о поставке старой российской техники США

Эквадор не будет поставлять старую российскую технику США. Как сообщает «РИА Новости», об отмене властями ранее принятого решения, заявил посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан по итогам встречи с президентом республики.

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