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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионская гонка ATP. Зверев – лидер, Медведев – восьмой, Рублев и Хачанов – вне топ-20

В Турин поедут восемь лучших игроков сезона. Александр Зверев и Янник Синнер уже квалифицировались. PIF ATP Race To Turin Положение на 14 сентября 2026.

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