В Барнауле мошенники проводили "перепись населения" и забрали у студента 540 тысяч рублей

В какой-то момент парню заявили, что в настоящее время ведется секретное разбирательство В Алтайском крае неизвестный позвонил 19-летнему барнаульскому студенту, представился сотрудником МФЦ и заставил его оформить кредит, сообщает региональное МВД.
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