Все смешал — и на сковороду: никто так не готовит сосиски в тесте, как я. Быстрый и оригинальный рецепт!

Когда надо приготовить сытный перекус или дополнение к завтраку, на помощь приходят сосиски в тесте. Столь простой вид выпечки отлично дополняет любой прием пищи и при этом готовится быстро.
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