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Тульские новости

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Школа в микрорайоне «Суворовский-2» достроена на 95%

Школа в микрорайоне «Суворовский-2» достроена на 95%

Готовность новой школы в микрорайоне «Суворовский-2» составляет 95%, двери для учеников откроются в сентябре 2027 года.

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