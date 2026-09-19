Дронов: в Новгородской области стартует капремонт школ, детских садов и общежитий

Губернатор Дронов рассказал об обновлении 11 школ, семи детских садов и трех студенческих общежитий в Новгородской области.
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