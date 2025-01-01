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Этот день настал: украинский транзит газа официально умер. Что это значит для Европы и России

Этот день настал: украинский транзит газа официально умер. Что это значит для Европы и России

Bloomberg и Reuters сообщают о том, что «Газпром» с сегоднящнего дня прекратил поставки природного газа через Украину в связи с истечением пятилетних транзитных соглашений 1 января в 8:00 по московскому времени.

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