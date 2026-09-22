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Почему 22 сентября вспоминают родителей Богородицы и какие традиции связаны с этим днем

Почему 22 сентября вспоминают родителей Богородицы и какие традиции связаны с этим днем

22 сентября православные верующие отмечают день памяти праведных Иоакима и Анны — родителей Пресвятой Богородицы.

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