«Ядерный террор континента»: в России призвали международные организации отреагировать на удары ВСУ по Запорожской АЭС

Российская сторона призывает МАГАТЭ не останавливаться на констатации недопустимости ударов ВСУ по Запорожской АЭС, а дать этому политическую оценку, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.
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