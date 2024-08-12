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«Ядерный террор континента»: в России призвали международные организации отреагировать на удары ВСУ по Запорожской АЭС

«Ядерный террор континента»: в России призвали международные организации отреагировать на удары ВСУ по Запорожской АЭС

Российская сторона призывает МАГАТЭ не останавливаться на констатации недопустимости ударов ВСУ по Запорожской АЭС, а дать этому политическую оценку, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

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