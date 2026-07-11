Страна и люди
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Страна и люди

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Дуров сравнил ЕС с «банановой республикой» из-за закона о контроле чатов

Дуров сравнил ЕС с «банановой республикой» из-за закона о контроле чатов

Павел Дуров сравнил ЕС с банановой республикой из-за закона о контроле чатов Речь идет о законе, позволяющем платформам сканировать сообщения пользователей для поиска контента, содержащего сцены сексуального насилия над детьмиПавел Дуров (Фото: Steve Jennings / Getty Images ) Основатель Telegram Павел Дуров сравнил ЕС с «банановой республикой» из-за закона, позволяющего сканировать сообщения пользователей для поиска контента, содержащего сцены сексуального насилия над детьми.

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