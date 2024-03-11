Уфимка предстанет перед судом за убийство своего новорожденного ребенка

Жительница Уфы родила ребенка, а после убила его и спрятала тело младенца в кладовой жилого дома. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда» со ссылкой на отделение Следственного комитета и прокуратуры Башкортостана.
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