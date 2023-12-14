Прототипом для центра ядерной медицины в Никарагуа станет медучреждение из Ульяновской области

На днях делегация из Никарагуа осмотрела медцентр в России и оценила его мощности.Центр ядерной медицины могут построить в Республике Никарагуа по примеру медицинского учреждения в Димитровграде Ульяновской области.
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