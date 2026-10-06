Новый миропорядок, тестирование для курьеров и второй том «Мертвых душ»

- Пассажирский самолёт авиакомпании AJet, выполнявший рейс из Анкары в Шанлыурфу, совершил вынужденную посадку после обнаружения на борту записки с сообщением о якобы находящейся в самолёте взрывчатке; - Президент Финляндии Александр Стубб считает, что процесс установки нового порядка в мире находится в «промежуточном состоянии» и призвал Европу сохранять хладнокровие; - В Москве введут ежегодное тестирование для курьеров на знание правил дорожного движения; - Книгу «Мертвые души.