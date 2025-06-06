Андрей Веретенников совместно с заместителем руководителя УФНС России по Хабаровскому краю Сергеем Комащенко провел рабочую встречу с бизнесом края по теме: «Налоговая амнистия при «дроблении бизнеса»

Уполномоченным по защите прав предпринимателей совместно с заместителем руководителя УФНС России по Хабаровскому краю проведена встреча с представителями бизнеса по вопросам налоговой амнистии при «дроблении бизнеса».
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