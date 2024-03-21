Новосельцев о ситуации с Промесом: «Это никак не скажется на репутации «Спартака». Наверняка будет разрыв контракта в одностороннем порядке»

Футболист московского «Спартака» арестован в ОАЭ и может быть экстрадирован в Нидерланды. Ранее Промес был приговорен судом Амстердама в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и нападение на двоюродного брата.
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