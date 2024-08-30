Англичанка с IQ выше, чем у Эйнштейна, отчислилась из Оксфорда, чтобы перейти в проституцию

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Владимир Акулов

Высокий IQ - это качественный ум , интеллект, способный ЭФФЕКТИВНО решать определенные задачи , достигать намеченных целей... Но обладатель высокого IQ может оставаться нищим , если вокруг никто не нуждается в *умнике* , и у него просто нет работы... Ум человека можно сравнить с когтями и зубами животных, позволяющими животным добывать пищу...Ведь ум -это инструмент выживания ,*когти* и *зубы* выживания ... Но что делать сильному зубастому и когтистому тигру , как проявить свою СИЛУ ... Если животное сидит в клетке ? Не будет никакой пользы от быстрых лап, когтей и зубов!.. Так и обладатель высокого IQ ничего не достигнет , если нет никаких возможностей проявить себя . © Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2024 Свидетельство о публикации №224083100114