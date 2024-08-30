У Мелиссы Тодд это вышло почти случайно. Летом подрабатывала пи…дой и внезапно обнаружила, что это невероятно выгодно.
Англичанка с IQ выше, чем у Эйнштейна, отчислилась из Оксфорда, чтобы перейти в проституцию
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Высокий IQ - это качественный ум , интеллект, способный ЭФФЕКТИВНО решать определенные задачи , достигать намеченных целей... Но обладатель высокого IQ может оставаться нищим , если вокруг никто не нуждается в *умнике* , и у него просто нет работы... Ум человека можно сравнить с когтями и зубами животных, позволяющими животным добывать пищу...Ведь ум -это инструмент выживания ,*когти* и *зубы* выживания ... Но что делать сильному зубастому и когтистому тигру , как проявить свою СИЛУ ... Если животное сидит в клетке ? Не будет никакой пользы от быстрых лап, когтей и зубов!.. Так и обладатель высокого IQ ничего не достигнет , если нет никаких возможностей проявить себя . © Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2024 Свидетельство о публикации №224083100114
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16 час.
olga_fenina2003 Фенина
Проявит, если дадут себя проявить. У меня достаточно высокий IQ (если хотите, можете мне не верить). Моя дипломная работа опубликована в "Известиях вузов СССР. Горном журнале", переведена на японский язык в 2009 г. Большую часть жизни преподавала в вузе, даже на английском языке студентам из Индии и Пакистана. Мои работы знают за рубежом, периодически получаю просьбы от научных журналов прислать статью. А вот в родном городе даже в самую захудалую школу не могу устроиться на работу. Так что, отчасти, я ее понимаю.
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14 час.
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