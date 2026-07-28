Правда ли, что если запекать арбуз три часа в печи (духовке), он станет по вкусу похож на тунца? 🔹В России начался сезон продажи бахчевых - арбузов и дыни.
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Правда ли, что если запекать арбуз три часа в печи (духовке), он станет по вкусу похож на тунца? 🔹В России начался сезон продажи бахчевых - арбузов и дыни.