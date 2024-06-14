Полкило ювелирных изделий нашли у ставивших на учет нелегалов сестер

Global Look Press/Reinhard Rohner Сотрудники полиции Приморья задержали двух сестер, которые за деньги регистрировали иностранцев по поддельным документам, сообщил региональный главк МВД в четверг, 14 июня.
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