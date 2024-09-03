Россияне стали переводить больше денег в одну южноазиатскую страну

В 2024 году объем денежных переводов из России в Индию вырос в 100 раз. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса Анатолий Попов.
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