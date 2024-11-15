Шокирующее нововведение: пассажиры РЖД больше не могут сдавать билеты в поездах! Ирэн ОрлонскаяРоссийские железные дороги (РЖД) активно готовятся к увеличению пассажиропотока в преддверии новогодних праздников.
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