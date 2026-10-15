Как сообщили 15 октября в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Выборгском районе 17 октября, с 19 по 20 октября и с 08:00 23 октября по 5 ноября будет затруднено движение по Гренадерской улице от Выборгской набережной до Лесного проспекта.