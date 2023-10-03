На Украине обвинили в госизмене моряка из-за утерянной единственной подлодки

Управление Службы безопасности Украины выдвинуло обвинение в госизмене моряку украинского флота, который не передал стране единственную подводную лодку "Запорожье" после того, как Крым воссоединился с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии