В Забайкалье режим ЧС из-за пожаров. Край просит помощи других регионов

В Забайкальском крае с начала апреля 2025 года сложилась непростая ситуация с пожарами. С 7 апреля там действует режим ЧС регионального уровня, гражданам запрещено посещение лесов Читинского, Чернышевского и Тунгокоченского округов.
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