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Царьград

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Al Hadath сообщает о прорыве в переговорах США и Ирана

Al Hadath сообщает о прорыве в переговорах США и Ирана

Телеканал Al Hadath сообщает о возможном прорыве в переговорах между Ираном и США. Посредники выражают оптимизм, а президент Дональд Трамп объявил об обсуждении восстановления судоходства в Ормузском проливе к 4 августа.

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