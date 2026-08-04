Al Hadath сообщает о прорыве в переговорах США и Ирана

Телеканал Al Hadath сообщает о возможном прорыве в переговорах между Ираном и США. Посредники выражают оптимизм, а президент Дональд Трамп объявил об обсуждении восстановления судоходства в Ормузском проливе к 4 августа.
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