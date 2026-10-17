Реактивные «Герани» трое суток утюжат западные области Украины, перекрывая «польский коридор» Александр Уральский Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press 16 октября Верховный главнокомандующий Владимир Путин провел встречу во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.
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