Змеи узнали себя в «зеркальном тесте»

В предыдущих исследованиях ученые выяснили, что некоторые виды животных, в том числе петухи, лошади и рыбы губаны-чистильщики (Labroides dimidiatus), обладают способностью к самоузнаванию — один из этапов самоосознания.
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