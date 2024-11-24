Депутат Шмидт: Германия не ответила на сотни запросов по «Северным потокам»

Депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт в беседе с изданием ТАСС заявил, что власти ФРГ скрывают ход расследования диверсий на «Северных потоках», несмотря на утечки в СМИ.