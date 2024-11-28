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Трамп назвал своего кандидата на пост спецпосланника по Украине

Трамп назвал своего кандидата на пост спецпосланника по Украине

Ранее Кит Келлог предлагал начать переговоры, основываясь на текущей линии фронта Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет Кит Келлог.

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