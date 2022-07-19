"Больше не увидим?": изменения на популярном пляже реально удивили приморцев

"Больше не увидим?": изменения на популярном пляже реально удивили приморцев

Жители Приморья сейчас активно обсуждают изменения на одном из популярных пляже края. Как уточняется в Telegram — канале primorye_online (12+), в бухте Муравьиной устанавливают ограждения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх