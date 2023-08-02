Я уже не раз писал о том, что НАТО в течение 30 лет (а не только с 2014 года) методично готовила против нас серьёзного противника в лице украинской армии.
Этот враг для нас - смертельно опасен
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Бей врага не числом,а умением(А.Суворов)
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14 час.
odyssey2005 Олег
А что делал на Украине посол РФ Зурабов ? И почему не наказан до сих пор ? Почему наши СМИ стесняются называть фашистов фашистами ?
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14 час.
Петр Паринов
Бандеровцы - это бешеные собаки.... Бешенство не лечится, поэтому бешеных собак утилизируют, другого пути нет.... Бандеровских выродков утилизировать на фронте, другого пути нет, этих фашистов уже не перевоспитаешь....
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12 час.
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